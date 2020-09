شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا بجوار هنرى كافيل فى المسلسل المشتق من The Witcher "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجّر النجم العالمي جايسون موموا مفاجئة كبرى لعشاقه من جميع أنحاء العالم، بعد تلميحه لخوض محادثات مع القائمين على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher لتجسيد دور البطولة في المسلسل الجديد المقرر عرضه والمشتق من نفس الأحداث قبل 1200 عام.

ونشر موموا صاحب شخصية Aquaman الشهيرة، صورة تجمعه مع النجم العالمي هنري كافيل عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور إنستجرام، للإشارة الى دخوله للمحادثات من أجل لعب الدور الجديد في السلسلة القادمة من نفس المسلسل.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن دخول موموا مفاوضات للموسم الجديد المقرر ان يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin،، وكان قد ظهر موموا بدور البطولة في مسلسله see ونجح في تجسيد شخصية الخيال بشكل كبير بالإضافة الى دوره الشهير في سلسلة GOT التي جسد فيها دور.

وكانت شبكة نتفليكس الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداث The Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski.

ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.