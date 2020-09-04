شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mulan يحصل على تقييم يصل إلى 81٪.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أتاحت شركة Disney فيلم Mulan للمشاهدة على خدمة البث المباشر Disney + ، ولكن على المشاهد المشترك في المنصة دفع رسوم للوصول إلى الفيلم، وهو ما جعل موقع جاست جيرد يطرح تساؤلا هل يستحق الفيلم إنفاق 30 دولارًا إضافيًا ، بالإضافة إلى تكاليف اشتراك Disney + ، لمشاهدته قبل ثلاثة أشهر من توفره مجانًا؟.

وذكر الموقع أن الفيلم حصل على تقييم جديد بنسبة 81٪ على موقع Rotten Tomatoes وأن هناك إجماع من المقيمين للفيلم على الموقع بأن مخرج الفيلم كان من الممكن أن يروي قصته الكلاسيكية بعمق أكبر، وأن الفيلم به متعة بصرية كبيرة.

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وفيلم ‪Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" و"‪The Lost Bladesman" و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي