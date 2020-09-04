شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مع نيللى كريم وعائلته فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد السقا فى أحدث صورة له مع عائلته ممثلة فى زوجته وابنه ياسين السقا بالإضافة إلى واحدة من أقرب أصدقائه فى الوسط الفنى وهى النجمة نيللى كريم، فى صورة نشرها السقا على موقع إنستجرام.

السقا ونيللى كريم من ناحية أخرى يخوض النجم أحمد السقا سباق دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتعد أول بطولة مشتركة مع أمير كرارة فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمى "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى. Advertisements يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة. وكان نشر النجم أحمد السقا صورا جديدة خلال الفترة الأخيرة وهو يستمتع بهوايته المفضلة ركوب الخيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقاً عليها: "حياتى"، وقد نالت إعجاب الكثيرين من جمهوره.

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