شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى لـ معتصم النهار بعد انتهاء تصوير "أسود فاتح": قمرين دول ولا عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الفنانة هيفاء وهبي الفنان معتصم النهار الذى يشاركها بطولة مسلسل "أسود فاتح" والذى انتهوا من تصويره مؤخراً، وذلك من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث نشرت فيديو لهما معاً، وعلقت عليه بكتابة : "قمرين دول ولا عنيك، ..ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل".

وكانت أعلنت النجمة هيفاء وهبى الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، بالأمس فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

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هيفاء وهبي ومعتصم النهار

وفى فيديو آخر وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".

ثم تابعت "عشنا 7 شهور مع بعض، بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية!.. يمكن لأنه الوقت الصعب والحلو اللى قطعنا فيه كان فيه كل شىء، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!.. كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية".

وأضافت "اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته !..اذا بدي احكي بدي اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة اني اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الي كنت شوفكم فيها كل يوم .. انا محظوظة انى مرقت بهالتجربة معكم".