الخليج 365الجمعة 2020/9/4 09:23 م بتوقيت أبوظبي
أطلت الفنانة فيفي عبده في مظهر مختلف تماما، يمتلئ بالشباب والحيوية، خلال تواجدها في المصيف بالساحل الشمالي في مصر.
وعرضت فيفي عبده على حسابها الرسمي بموقع الصور "أنستقرام" مجموعة من صورها في الساحل الشمالي، وقد ارتدت ملابس أنيقة مثيرة تنبض بشباب القلب والقوام في آن.
ورافقت فيفي عبده صورها بجملتها الشهيرة هناك: "يا صباح الفل من الساحل الشمالي.. باحبكم أوي".
وعلقت مجموعة من الفنانات على هذه الصور من خلال رسم القلوب تارة، وكلمات بسيطة، مثلما فعلت الفنانة رانيا محمود ياسين، التي علقات بكلمة واحدة: "قمر".
أما الفنانة عبير صبري فاكتفت بوضع عدة قلوب على الصورة، بينما أعلنت إحدى المعجبات عن أمنيتها في أن تتحدى فيفي عبده في الرقص الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تستعيد شبابها في 4 صور.. ومعجبة تتحداها بالرقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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