هيلاري سوانك تقود أول رحلة مأهولة الى المريخ في "Away"

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"الخليج 365" من بيروت: ينطلق اليوم عرض مسلسل Netflix الجديد Away من بطولة هيلاري سوانك التي تقوم بدور قائدة صلبة لطاقم من رواد فضاء من جنسيات مختلفة، ينطلقون في أول رحلة مأهولة إلى المريخ تستغرق 3 أعوام.

يسلط "Away" الضوء على رحلة الطاقم الشجاع المتجه إلى المريخ، والمكون من القائدة إيما غرين (سوانك) من وكالة ناسا، ورام أريا (راي بانثاكي) من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، ورائد الفضاء البريطاني الدكتور كويسي ويسبرغ- أبان (أتو إساندوه)، لو وانغ (فيفيان وو) من الصين ورائد الفضاء الروسي ميشا بوبوف (مارك إيفانير).

يعتمد العرض بشكل كبير على العالم الحقيقي لرحلات الفضاء، حيث تعمل وكالات مثل وكالة ناسا جاهدة لنقل البشر إلى المريخ بحلول منتصف عام 2030.

ولضمان وجود عناصر واقعية على الأقل في رحلات الفضاء وسط الدراما الشخصية، لجأ صناع العمل إلى الخبراء، معتمدين بشكل كبير على المشاورات مع عدد من رواد الفضاء الحقيقيين بما في ذلك رائدا الفضاء المتقاعدان من ناسا بيجي ويتسون ومايك ماسيمينو لتوجيه طاقم الإنتاج والممثلين لفهم النواحي التقنية لرحلات الفضاء، والحقائق العاطفية أيضًا.

تولى المنتج التنفيذي جيسون كاتيمز (المعروف بعمله في النسبية ، روزويل ، أضواء ليلة الجمعة) تحويل قصة صحفية للكاتب كرس جونز نشرت في مجلة إسكواير، يسلط فيها الضوء على تجربة رائد الفضاء الأميركي التابع لوكالة ناسا، ومهمته التي إستمرت عاماً كاملاً على متن محطة الفضاء العالمية، الى هذا المسلسل المليء بالإثارة والتشويق.

ملخص القصة

ومثل وكالة ناسا ، يستخدم طاقم أطلس القمر كنقطة إنطلاق للإنتقال من الأرض إلى المريخ.

العقبة الرئيسية الأولى التي يواجهها رواد الفضاء: عليهم توديع عائلاتهم وأحبائهم، وسط حقيقة أن فرص نجاح المهمة لا تتعدى الـ 50%. وهو أمر معقد عاطفياً لكل فرد من أفراد الطاقم وعائلاتهم ، وخاصة لو ، التي تخفي جزءًا سريًا من هويتها الحقيقية ليس فقط عن الطاقم ولكن عن عائلتها أيضًا.

بعد وقت قصير من إنطلاق الرحلة، يصطدم الطاقم بعقبة حيث يتسبب تسرب كيميائي في نشوب حريق صغير على متن الأطلس. وبينما يتم احتواء هذا الحادث بسرعة من قبل أعضاء الفريق سريعي التفكير ، إلا أنه بالطبع يتسبب بالتشكيك في قدرات غرين، ويلجأ بعض أفراد الطاقم إلى حد إبلاغ غرفة التحكم الأرضي بأنها غير صالحة لقيادة المهمة، لأنها تجمدت ولم تتمكن من التصرف تحت الضغط.

وبينما تختلف ديناميكيات الطاقم من مهمة إلى مهمة في الحياة الواقعية، يقول ماسيمينو ، في حديثه مع موقع Space.com ، إنه من النادر جدًا أن يشكك الطاقم بقدرات قائدهم بهذه الطريقة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل". فبمجرد أن تصبح قائدًا ، "من المرجح أن تكون قد سافرت بالفعل الى الفضاء، وأثبت أنك تتمتع بصفات قيادية وأنك الشخص المناسب للوظيفة".

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ورغم أن النص ينجح في رسم شخصيات لفريق عمل موهوب ومتنوع، لكنه يسقط أحيانًا في فخ النمطية.

فعلى سبيل المثال، فإن القائدة جرين "المرأة المسؤولة عن المهمة"، ليست فقط موضع شك في صفاتها القيادية من قبل زملائها في الطاقم، ولكن زوجها جزء من فريق المراقبة الأرضية وغالبًا ما يُطرح أنه "سيحافظ عليها آمنة. " وكأنها بدونه لن تكون كذلك.

ومن الشخصيات النمطية كذلك حب الروسي بوبوف للفودكا وشخصيته الفظة ظاهرياً. والصينية وانغ التي تتمتع بحس المواطنة والشرف والواجب.

أحد الجوانب الاجتماعية التي تبدو حقيقية مع رواد الفضاء الواقعيين، هو الصراع الدائم بين مخاطر عملهم في الفضاء وأحبائهم في المنزل، ويكافح الطاقم بأكمله مع هذه المشاعر.

حول هذا الواقع يقول ماسيمينو: "لدينا قضايا عائلية، تمامًا مثل أي عائلة أخرى". "بشكل عام، نحاول مساعدة بعضنا البعض عندما تحدث هذه الأشياء." وأضاف، مثلاً، إذا كان لدى أحدنا "طفل مريض أو والد مريض أو كان بحاجة إلى التحدث، فعادة ما نكون هناك من أجل مساندة بعضنا البعض عاطفياً".

ومع تطور الأحداث وتشابك العلاقات، تقع كارثة أخرى في Atlas: لن ترتفع إحدى المصفوفات الشمسية للمركبة بشكل صحيح ولإنقاذ المركبة والطاقم من الضياع في الفضاء وبالتالي الموت، ، يتعين على Green و Popov القيام بالسير في الفضاء .

ماسيمينو ، الذي أمضى بضعة أيام مع فريق العمل وطاقم المساعدة وتقديم المشورة ساعد الممثلين على اكتشاف "كيفية عملهم مع بعضهم البعض ، وكيف سيستخدمون الحبال ، وكيف سيخرجون إلى هناك؟ هل سيشعرون بالخوف؟ "

كما يتعامل المسلسل مع قضايا مثل ضعف البصر في الفضاء، وهي مشكلة غامضة يشار إليها بإسم "عمى الفضاء" حيث غالبًا ما تغير رحلات الفضاء رؤية رواد الفضاء، وهو تأثير يمكن أن يستمر لبعض الوقت.

وتبحث السلسلة أيضًا في الشكل الذي قد يبدو عليه تفشي فيروس على متن مثل هذه المهمة وكيف يمكن أن يهدد الحياة إذا أصيب أحد أفراد الطاقم بالمرض.