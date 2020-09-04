خالد سليم يكشف موعد إنطلاق برنامج "قعدة رجالة"

كشف النجم خالد سليم عن إنطلاق عرض برنامجه الجديد "قعدة رجالة"، يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك على شبكة OSN، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج خلال الحلقات مجموعة متنوعة من كبار نجوم الفن في الوطن العربي. ونشر "سليم" مجموعة صور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". البرنامج الجديد بلبنان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر في الصور برفقة الفنان اللبناني نيكولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب، وأظهرت الصور مدى التجانس فيما بينهم خلال العمل Advertisements في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو. في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو. ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفاً تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة في لبنان.



وفي سياق أخر، يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من نجوم الدراما بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.

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