تامر عبدالمنعم يفتتح ملتقي أفلام المحاولة في موسمه الثاني

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قراراً بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة، والذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما.

وتضم لجنة تحكيم الملتقى، المخرج أحمد البدرى رئيساً، وعضوية كلاً من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى. من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى.

فى نفس السياق يفتتح "عبدالمنعم" مدير قصر السينما ملتقى أفلام "المحاولة" فى موسمه الثانى يوم الأحد المقبل Advertisements فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما . فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .

يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة . وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر، ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .



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