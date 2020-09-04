ساندرا فارس تنضم لفريق عمل فيلم بحور

انضمت الفنانة ساندرا فارس للفيلم الخليجي الجديد الذي يحمل اسم بحور بقيادة المخرج الكويتي علي محمد.
ويبدأ تصوير فيلم بحور خلال شهر نوفمبر المقبل بعد اكتمال التعاقدات على العمل، واختيار أماكن التصوير.
ويضم فيلم بحور مجموعة من الفنانين العرب منهم حمد الكبيسي، سعد الفرج، شعيفان محمد، خالد أمين، زهرةالخرجي، ريم أرحمة، وهيفاء عادل وأخرون، ومن تأليف علاء محمد.
وشاركت ساندرا فارس بدراما رمضان الماضي من خلال المسلسل السعودي ضرب الرمل وهو مأخوذ قصته من عمل روائي من ثلاثية ضرب الرمل للروائي محمد المزيني، وهي ملحمة تاريخية تتناول
يذكر أن ساندرا فارس شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل نيللي وشريهان مع الفنانات إيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم، مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع الفنانون شريف منير ونيكول سابا.
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