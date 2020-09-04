الثلاثاء.. ريهام نسيم تحيي حفلًا غنائيًا بمسرح الساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي للمطربة ريهام نسيم، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 15 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

وتقدم ريهام خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على

خشبة المسرح.

بدأت ريهام فى الترنيم من عمر الـ 8 سنوات ودرست الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية ولقد بدأ مشوارى الاحترافى فى الغناء عام 2019 بغناء اغنية (

ايد ف ايد ) و (سبحة وصليب) امام الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس محمود عباس رئيس فلسطين وبوجود قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، ومجموعة كبيرة من رجال الجيش والدين والشعب، وذلك فى حفل افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح.