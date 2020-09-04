مدحت تيخا ونضال الشافعي وأحمد زاهر مافيا في "زنزانة 7 "

كشف الفنان مدحت تيخا عن دوره في فيلم " زنزانة7 " قبل عرضه بأيام بدور العرض السينمائي وذلك بمده تقرب من أسبوعين خلال الشهر الجاري .
أكد تيخا بأنه يقدم شخصيه تدعي "فضل" وأنه يظهر بدور "هجام" بطريقة غير مشروعة لإختلاس وجلب المقتنيات الثمينة والرأسمالية وغيرها ومع مرور الوقت من تنفيذ الخطط الإجرامية يقع في أيدي الشرطه ويتم القبض عليه وترحيله إلي أخطر زنزانة لمسجلين الخطر وهي "زنزانة 7".
وأضاف، بأن تجمعه صداقه ومحبه داخل زنزانة السجن مع كل من منصور والذي يقدم هذه الشخصية الفنان نضال الشافعي وحربي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهروغيرهم لما دار بينهم عده مواقف حاسمة تسببت فى هذه المحبه .
أشار تيخا بأن مع مرور الوقت أثناء مده السجن فكان ذهنه متعلق عند خروجه إلي نور الحياه بممارسة الخطط الإجرامية بطريقه غير معتادة وتكوين عصابة متخصصة في الإجرام دون الوقوع في الخطأ وهذا ما حدث بالفعل بتكوين عصابة مافيا تتكون بجانبه من الفنان نضال الشافعي والفنان أحمد زاهر وآخرين والتي تعمل علي تنفيذ عمليات كبري لصالح عدد من رجال الأعمال الإثرياء لتخليص معاملات رأسمالية ضخمه وغيرها من الأحداث
وأعرب عن أمتنانه بأن ينال دوره أستحسان الجمهور وآراء النقاد وغيرهم حين عرضه وذلك لما تحتويه شخصيته من أختلاف جديد عليه وهو تقديم الكاركتر الشعبي المنحدر في عالم السينما بالإضافة إلي تحوله من القالب الكوميدي إلي قالب الأكشن والإثارة .
تدور أحداث "زنزانة7" حول الصراعات والمشاكسات بين نجوم العمل وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت.
جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، مدحت تيخا ، أحمد التهامي ، عبير صبرى ، مايا نصرى ، أيهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .
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