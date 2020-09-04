لوف غاضب ويحذّر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 8:14 مساءً

الجدول المزدحم للمباريات الدولية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال الخريف، دفع المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف للتعبير عن امتعاضه، وتأسف على عدم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في دوري الأمم الأوروبية، بحسب وكالة (ا ف ب).

وأشرف لوف على المباراة الدولية الأولى لمنتخب “ناسيونال مانشفات” أمام نظيره الاسباني، بعد قرابة 10 من أشهر من توقف المباريات الدولية بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

ويخوض المنتخب الالماني 8 مباريات دولية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، في ظل جدول مزدحم للاعبين بين انديتهم ومنتخباتهم.

وقال لوف، الذي قاد ألمانيا الى لقب كأس العام 2014 في البرازيل: “الأمر يغضبني. البرنامج مزدحم بطريقة جنونية. سيكون لذلك تداعيات سلبية على صحة (اللاعبين) ومستوى وجودة كرة القدم”.

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وتخوض المنتخبات راهناً جولتين من دوري الأمم الأوروبية، على أن تتنافس مجدداً في نافذتين في تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين، تتخلل كل منها مبارتان إضافة إلى مباراة ودية.

واضاف لوف”علينا ان نكون حذرين، أقول دائماً إن صحة اللاعبين هي الأهم.إذا لم تتنبهوا للأمر، ستكون لدينا الكثير من المشاكل في آذار، نيسان وأيار”، قبل انطلاق كأس أوروبا في حزيران، بعد أن أرجئت من هذا العام إلى الصيف المقبل بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وبعد أن اعتمدت العديد من البطولات قاعدة التبديلات الخمسة بعد استئناف المنافسات في الدوريات المحلية، إضافة إلى اعتماد ذلك في المسابقتين القاريتين دوري الابطال والدوري الأوروبي “أوروبا ليغ” بسبب ضغط المباريات، الا ان هذا الامر لم ينطبق على دوري الامم.

وقال لوف في هذا الصدد: “إذا لم نفعل ذلك الآن، متى سنقوم به؟ كانت التبديلات الخمسة حلا معقولا. بعض اللاعبين مرهقين وهكذا تحدث الاصابات”.

وهو رأي شاطره إياه مدرب اسبانيا لويس إنريكي: “من المؤسف انني لم اتكن من القيام بخمسة تبديلات لامنح اللاعبين مزيداً من الراحة”.