هل مسحت أصالة كل صورها من انستغرام لأجل أغنية؟

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آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 7:51 مساءً
الفنانة السورية أصالة
فوجئ محبو النجمة السورية أصالة نصري أنها قامت بمسح كل صورها وفيديوهاتها من منصة الصور انستغرام بدون أي تعليق لها على الأمر، ويذكر أن أصالة تشارك جمهورها دائما صورها وعائلتها وأبنائها وبنتها شام التي تقضي معها مجمل وقتها.
وتكهنت بعض المواقع أن السبب هو قربها من طرح ألبومها الجديد باللهجة الخليجية.
ولفت موقع “إي تي بالعربي” إلى أن شركة “روتانا” شاركت منشورا عبر حسابها على موقع “تويتر”، شوّقت الجمهور من خلاله لعمل فني جديد خلال ساعات، متسائلا إن كان المقصود به هو ألبوم أصالة الخليجي.
ويذكر أن أصلة قد طرحت في شهر يونيو/ حزيران، أغنية جديدة باللهجة الخليجية، هي “جيتني مكسور”، وهي كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.
وانفصلت أصلة عن زوجها المخرج طارق العريان في بداية سنة 2020 بعد تردد شائعات انفصالهما وكتبت أصلة على صفحتها على إنستغرام: “صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.
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