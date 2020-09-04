مايا دياب: “الكلب لما عرف بلّغ وانتوا يا حثالة كنتوا عارفين وساكتين”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

يطوي لبنان اليوم صفحة أول شهر على وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 ضحية وأكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين.

لبنان اليوم بالذات، لن ينشى، فمنذ بعد ظهر أمس، رصد كلب مدرّب تشيكي نفس لإنسان قيل إنه لا يزال على قيد الحياة.

وبدأت عملية البحث عنه بعدها بساعات ولا تزال قائمة.

وزوّد الفريق التشيكي وفريق فرنسي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والصليب الأحمر معدات متطورة جداً لرصد مكان المفقود.

وانتشرت صور هذا الكلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر منصة “تويتر”.

في السياق، علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على هذا الموضوع. وقالت عبر “تويتر”: “الكلب لما عرف بلّغ وانتوا يا حثالة كنتوا عارفين وساكتين”. وأرفقت التغريدة بعدد من الوسوم: #نبض_بيروت #Lebanon #بيروت_منكوبة.

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في سياق متصل، وبغض النظر عن أي نتائج ستصدر، فالفريق التشيلي المتواجد في بيروت لتقديم المساعدة في البحث عن احتمالية وجود ناجيين تحت الانقاض في منطقة مار مخايل، أعطى الأمل لكل لبنان، الذي عاش على نبضات افتراضية على وقع تلك النبضات التي أعطتها الأدوات المستخدمة في البحث. لكن في المقابل، لم تتوفر الكثير من المعلومات عن هذا الفريق سوى ما صدر عبر الوسائل الاعلامية وبعض الاشخاص الذين واكبوا عملية البحث.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ هذا الفريق أتى على نفقته الخاصة كمتطوعين، ولم يكن لديهم تصريح لرفع الانقاض حتى مساء الامس. وقد اكتشف الفريق المفقودين بواسطة الكلبة “فلاش”. وبحسب ما يتداول، فإنّه هؤلاء لم يكن لديهم مكاناً ليبيتوا فيه مساء امس لولا مساعدة تلقوها من فريق عمل “Live Love Beirut”.

كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي ان سيدة تُدعى ميلسا فتح الله، كانت متواجدة في مار مخايل، وطلبت رافعة على نفقتها الخاصة مؤكّدة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي منتظرة حتى الثامنة من صباح اليوم لوصول الرافعة من قبل الجيش.