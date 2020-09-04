تراند اليوم : أزمة تواجه ” هاري وميغان ” بسبب نتفليكس

قال مصدراً ملكياً إن صفقة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل التي وقعاها مع شركة «نتفليكس»، أول من أمس (الأربعاء)، سيتم فحصها من قبل مسؤولين ملكيين، وذلك بموجب شرط اتفقت العائلة الملكية عليه مع الزوجين قبل تنحيهما عن واجباتهما الملكية، ويقضي بأن أي صفقات تجارية مستقبلية لهما ينبغي أن يتم الموافقة عليها من قبل القصر الملكي.

وقال المصدر لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية: «هاري وميغان غادرا العائلة الملكية وسط تمنيات الجميع لهما بأن يجدا السعادة التي بدت مفتقدة في حياتهما. ومع ذلك، من نافلة القول إن أي صفقات يبرمونها ستخضع للتدقيق من قبل العائلة الملكية».

وأضاف المصدر: «هاري وميغان وافقا على إخضاع خططهما الهادفة للربح للنقاش من قبل القصر الملكي، في سبيل التخلي عن واجباتهما الرسمية وبدء حياة مستقلة بعيداً عن المملكة المتحدة».

وكانت شركة «نتفليكس» قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن هاري وزوجته وقعا عقداً مدته عدة سنوات معها لإنتاج برامج ومسلسلات وثائقية وأفلاما روائية وبرامج للأطفال.

وقال هاري وميغان، في بيان: «سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات لكنه يمنح الأمل أيضاً»، وأضافا: «بصفتنا والدين جديدين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا».

وتبلغ قيمة الصفقة 150 مليون دولار (112 مليون جنية إسترليني).

وتعليقاً على ذلك، قال المصدر: «يجب أن يفحص المسؤولون الملكيون تفاصيل الصفقة جيداً ويضعوا تقييماً للطريقة التي سينظر بها دافعي الضرائب إلى الأمر، خاصة أن هاري وميغان لم يسددا بعد 2.4 مليون جنيه إسترليني تم إنفاقها على تجديد منزل فروغمور الريفي في وندسور، الذي أقاما فيه».

وكان هاري وميغان قد أعلنا تنحيهما عن واجباتهما الملكية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتقلا إلى كندا لفترة قبل أن يتوجها إلى كاليفورنيا في بداية شهر أبريل (نيسان).

وتزوج هاري (35 عاماً) من ميغان (38 عاماً) في مايو (أيار) 2018. ورُزقا بطفلهما آرتشي في مايو 2019.