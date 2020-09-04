مفاجأة.. كيف نجحت جينيفر أنيستون في حل خلافات براد بيت وأنجلينا جولي؟

رنا صلاح الدين - وأكدت التقارير أن أنيستون كان لها مفعول السحر طوال الفترة الأخيرة في إزالة الخلافات القديمة بين أنجلينا وبراد بيت منذ انفصالهما.
وعادت العلاقات طبيعية بين براد بيت وأنجلينا جولي مؤخرا، حيث ظهر براد أثناء زيارته عدة مرات لمنزل زوجته السابقة.
وفي المقابل، نفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تلك التقارير، مؤكدة أن أنيستون تحظى بصداقة وطيدة مع براد بيت إلا أنها لم تكن لتتدخل في حل أزمات بينه وبين امرأة تسببت في هدم علاقتها به في وقت سابق.
وأشارت إلى أن جينيفر أنيستون لا ترتبط بأي علاقة جيدة مع أنجلينا جولي، وهو ما أكدته الأخيرة في أحد حوارتها الصحفية، بأن أنيستون رفضت مصافحتها خلال أحدى المناسبات العامة.
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