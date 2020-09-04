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عمرو عبد الجليل ينضم لعالم السوشيال ميدا بتدشين حساباته الرسمية

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رنا صلاح الدين - ونشر عبد الجليل مقطع فيديو على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

وقال عمرو عبد الجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا.

ونفى عبد الجليل أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.

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وأكد عبد الجليل، إلى أنه أصبح يمتلك الحسابات على كلا من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في ذلك.

وأوضح النجم الكوميدي أنه قام بتدشينهم بعدما وجد العديد من الصفحات المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.

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