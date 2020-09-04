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رنا صلاح الدين - و سقطت روان أرضًا أثناء تسوقها في إحدى المولات التجارية، مما تعرضت لكسر في ساقها.
وعلقت روان على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"كسرت ركبتي الأسبوع اللي فات... هالسنة ماعتقد ممكن تكون اسوء من چذي! ولكن اللهم لا اعتراض وايجابيات".
وأضافت:"الاصابه إنّي بقضي وقت اكثر خصوصاً مع أبوي اللي قرر ينتقل من الكويت إلى دبي، وماما وبيبي لونا".
روان بن حسين
وكانت قد ألمحت الفاشينيستا روان بن حسين، أنها ستتجه لحبس زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، مثلما فعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في محمد وزيري.
ونشرت روان عبر خاصية الـ"ستوري"عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، صورة لمدير أعمال هيفاء السابق محمد وزيري وهو داخل الحبس رفقة مجرم آخر، وعلقت قائلة:"هاذي نهاية كل نصاب وكذاب يستغل المشهورة الناجحة الجميلة، غيرك جاي بالطريق قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ روان بن حسين بساقها المكسورة: "اللهم لا اعتراض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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