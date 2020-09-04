رياض الخولي يشارك محمد رجب بطولة مسلسل "ضربة معلم"

رنا صلاح الدين - وكان أخر ظهور للنجم رياض الخولى فى مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة. مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة. وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه. يذكر أن "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدم العديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى".

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