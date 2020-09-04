أحمد فهمي يستقر على اسم فيلمه الجديد بدلا من "حلم سوسن"

رنا صلاح الدين - وتأتي احتمالية تغييره فى حالة ظهور اسم مناسب أكثر لأحداث الفيلم الذى يستعد لاستئناف تصويره خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من التعديلات على السيناريو.

فيلم دماغ عالية تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك فى بطولته روبى، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد.

وتم تصوير 7 أيام من الفيلم مطلع هذا العام قبل انشغال فهمى والجندى بمسلسلهما الأخير "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وعلى جانب أخر، ينتظر فهمى طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر 2021، ويشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز محمود حميدة ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.