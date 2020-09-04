تراند اليوم : بالصور – نجوم السينما المصرية الذي كسرهم الحب

دائما الوسط الفني ملئ بقصص الحب التي تغير مصير النجوم و حياتهم للافضل ، لكن في التقرير التالي نرصد لكم حالات الانكسار لنجوم الفن بعد عشقهم لنجمات رفضن الارتباط بهم و اكملو باقي اعمارهم بنصف قلب .

مريم فخر الدين VS محمود ذي الفقار و فريد الاطرش و محرم فؤاد

3 مطربين منحهم القدر الفرصة للوقوف أمام حسناء السينما المصرية للتمتع بسحر عيونها…والـ3 وصفوا هذا السحر بكلمات رقيقة ورومانسية في أغنيات أصبحت من أشهر وأجمل أغاني الحب، ومنهم العندليب عبد الحليم حافظ الذي غنى لها” بتلومونى ليه.. بتلومونى ليه.. لو شفتم عنيه حلوين أد أيه.. هتقولوا انشغالى وسهد الليالى مش كتير عليه”.. بهذه الكلمات الرقيقة وصف العندليب عبد الحليم حافظ سحر وجمال عيون ملكة الرومانسية الفنانة الراحلة مريم فخر الدين التى تمر علينا هذه الأيام الذكرى الأولى على رحيلها، مريم صاحبة الملامح الرقيقة والوجه الملائكى التى تغزل فيها كبار نجوم الطرب ومنهم محرم فؤاد الذى غنى لها فى فيلم “وداعًا يا حب”، وقال “اوعى يا قلبى.. اوعى يا قلبى.. اوعى يا قلبى.. قولى يا قلبى قوام وحياتك حبيت.. قول أيوه يا لأ.. دقاتك مش دى دقاتك.. لأ وحياتك ناقصين دقة.. اوعى تكون أم عيون زرقا.. محناش أد الشوق والفرقا”، وذلك في فيلم “حكاية حب”.

وهذا ما فعله الموسيقار والفنان فريد الأطرش عندما شاركته فى بطولة فيلم “ماليش غيرك”، وغنى لها “وحياة عينيكى” كلمات إسماعيل الحبروك، حيث أراد أن يستحلفها بأغلى شىء لديه، وقال لها “وحياة عينيكى مشتاق إليكى وليه دموعى بتهون عليكى وحياة عينيكى مشتاق إليكى.. اللى بينا لسا بينا مهما تسعدنا الليالى وذكرياتك نار وجنة كلها عايشة بخيالى سهران ليالى بدموع عينى ولسا غالى حبك على وحياة عينيكى مشتاق إليكى”.

وأيضًا قال لها محرم فؤاد في أحد أغانيه “من كم يوم وأحنا بنستنى دا اليوم شمع الفرح علينا منور و نسينا من الفرحة النوم” أثناء ظهورها معه في فيلم “ماليش غيرك”، قدمت مريم فخر الدين خلال رحلتها أفلاما هامة فى تاريخ السينما المصرية منها “الأرض الطيبة” عام 1954 و”حكاية حب” عام 1959 و”ارحم حبى” و”رسالة غرام” و”القصر الملعون” و”لا أنام” و”فضيحة فى الزمالك” و”أبو أحمد” و”قلب من دهب” و”طائر الليل الحزين” و”شفاه لا تعرف الكذب” و”بصمات فوق الماء” و”النوم فى العسل”، وقامت بإنتاج وبطوله ثلاثة أفلام منها “رنة الخلخال” عام 1955 و”رحلة غرامية” و”أنا وقلبى” عام 1957، فى عام 1952 تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما 8 سنوات، حيث تطلقا فى عام 1960، ثم تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنها أحمد، واستمر زواجهما 4 سنوات، وفى عام 1968 سافرت إلى لبنان وتزوجت هناك من المطرب السورى فهد بلان، إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً، بسبب مشاكل أبنائها معه.

محمد الشقنقيري و منى زكي

النجمة منى زكي، قبل زواجها من الفنان أحمد حلمي، خاضت تجربة فاشلة، حيث ارتبطت بالفنان محمد الشقنقيري، لكن تم فسخ خطبتهما، وتم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها أي من الطرفين، وفى نفس الوقت، أكدا أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية، التي لا يجوز الحديث عنها، وذكرت منى زكي بعد ذلك، أنها كانت صغيرة عندما تم خطبتها للشقنقيري، وأن الزواج قسمة ونصيب.

عمرو يوسف ومي نور الشريف

الفنان عمرو يوسف ومي نور الشريف، أيضًا خاضا تجربة حب وارتباط فاشلة، حيث نشأت بينهما قصة حب، خلال مسلسل «الدالي»، وتمت الخطوبة، لكن بعد أشهر قليلة، أعلنا الانفصال، وارتبط عمرو بعدها بالنجمة كندة علوش مؤخرًا.

ياسر جلال النجمة اللبنانية نيكول سابا

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في عام 2011 خطب الفنان ياسر جلال النجمة اللبنانية نيكول سابا، بعد أن شاركا معا في مسلسل «نور ومريم»، ونشأت قصة حب بينهما، لكنها لم تستمر، وتزوج ياسر بعد ذلك من فتاة من خارج الوسط الفني، وتزوجت نيكول من الفنان اللبناني يوسف الخال.

حنان مطاوع و أحمد رزق

الفنانة حنان مطاوع مرت بتجربة حب وارتباط فاشلة أيضًا، حيث تمت خطبتها للفنان أحمد رزق، بعد أن نشأت بينهما قصة حب، عقب مشاركتهما معًا في فيلم «إوعى وشك»، ولكن تم الانفصال سريعًا، دون أن يعلن أحد الطرفين أسباب ذلك، وبعدها تزوج الفنان رزق من فتاة مغربية، وتزوجت حنان مؤخرًا بعد قصة حب قوية مع المخرج الشاب أمير اليماني.

حورية فرغلى

الفنانة حورية فرغلى، من الفنانات التى ترفض الزواج بعد أن كشفت فى أكثر من لقاء أن حبيب عمرها وخطيبها توفي قبل زواجهما بيوم واحد فقط، مؤكدة أن الزواج أصبح خطوة مؤجلة بالنسبة لها، ولا تفكر سوى فى الفن.

باسل خياط و هند صبري

النجم السوري باسل خياط ارتبط بالنجمة هند صبري لمدة عامين ونصف قبل الانفصال.

هاني عادل و حلا شيحة

النجم هاني عادل عقد قرانه على حلا شيحة قبل أن يحدث الانفصال قبل أيام من الزفاف.

محمد فؤاد و صابرين

النجم المصري محمد فؤاد عقد خطبته على الفنانة صابرين في تسعينيات القرن الماضي قبل أن ينفصلا دون أن يذكر أي منهما أسباباً عن ذلك.