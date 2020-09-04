فن ومشاهير

تراند اليوم : أصالة تحذف جميع صورها من إنستجرام و الجمهور يتهم العريان

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فارس طارق 0 تبليغ

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فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

وتعد اصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على انستجرام من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع ابنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع.

وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبنى” باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

من ناحية أخرى أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “لا تستسلم”.

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