تراند اليوم : نهاية صالات الرقص و علي الراقصات التوجه الي البديل

انتهت موضة صالات الرقص الشرقي في المجتمعات العربية خصوصا بعد عزوف الناس عن التوجه اليها بسبب التطور التقني الكبير و تواجد الكثير من المنصات و المواقع التي يتم الاشتراك فيها بمقابل لمشاهدة الراقصات .

البداية كانت في مصر القديمة و عصر الفتوات و انتشار صالات الرقص بشكل كبير تحت حماية الفتوة و بعيد عن يد الملك و حكومته الي ان تطور الامر في بداية القرن الـ21 الي الانتشار الواسع داخل المجتمعات والفنادق و النوادي الليلية .

لكن اشارت احصائية عالمية ان مع ظهور المنصات الالكترونية قلت الرغبة في الذهاب الي هذه الاماكن بالاضافة تواجد حفالات الرقص في الكومباوند و الشواطي السياحية التي فضلها الجمهور بشكل كبير و قررت الراقصات التوجه الي هذا الاماكن .