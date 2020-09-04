تراند اليوم : فيفي عبده موقفة الساحل علي رجل بسبب ملابسها – اتفرج

شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود .

وعلقت فيفى عبده قائلة :”صباح الفل بالساحل الشمالي بحبك اوي”.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.