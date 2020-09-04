حلم بريتني سبيرز يتحقق بتعيين شقيقتها واصية عليها بدلا من والدها

رنا صلاح الدين - وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جيمي لين سبيرز شقيقة نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، تم تعيينها وصيا رسميا على ثروتها.

وأوضحت أن جيمي كانت في السابق تتمتع بسيطرة شبه كاملة على الشئون المالية والقانونية والشخصية لبريتني منذ انهيارها العلني قبل 12 عامًا.

وأشارت إلى أن جيمي لين سبيرز بدأت تتحرك للسيطرة على أصول ثروة شقيقة نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، وذلك وسط صراع على الوصايا عليها من قبل والدها.

ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محامي النجمة العالمية بريتني سبيرز، أنها لم تعد تريد أن يتولى والدها مسؤوليتها جيمس سبيرز، حيث باتت ترغب في إجراء بعض التعديلات على فترة الوصاية الطويلة التي تعيش في ظلها منذ عام 2008.

وكانت مؤخرا قد أكدت بريتني سبيرز أنها تعارض بشدة عودة والدها كوصي على شخصها أو ممتلكاتها