أعرف الحكاية.. الخارق بوسمان تزوج سرا من حبيبته قبل وفاته

رنا صلاح الدين - وتوفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته.
ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وعائلته بجانبه، حتى لحظة مفارقته للحياة.
وكشفت تقارير صحيفة، إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.
وعلى جانب أخر، لم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".
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