جيمس بوند يتسبب في انهيار دانيال كريج بادمان الكحول.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - وأوضحت أن زوجة كريج غاضبة من ذلك، وهو ما قد يضع الزواج الذى دام 9 سنوات فى مأزق.
وأشارت التقارير إلى أن زوجة دانيال كريج أخبرت أصدقائها بأنها مستعدة لقطع علاقتها بالنجم الشهير بـ "جيمس بوند" بسبب أدمانه للكحول.
وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التى يتناول فيها كريج بالخمور بشدة، لكن زوجته لا تريد التعجل في الانفصال من أجل ابنتهما البالغة من العمر عامين.
وتأجل في أكثر مناسبة، طرح الجزء السابع من سلسلة أفلام جيمس بوند العمل السري الشهير بـ "007"، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث من المقرر عرضه في السينمات نهاية العام الجاري.
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