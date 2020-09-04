قرار مفاجئ.. كاتي بيري تهاجر لبريطانيا خوفا على ابنتها من سحر هوليود

رنا صلاح الدين - وكشفت صحيفة "ديلي ميل"وأوضحت أن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يريدان إبعاد ابنتهما خلال مرحلة الطفولة، على أقل شيء عن عالم هوليود المثير.

وأشارت إلى أن كاتي بيري وخطيبها النجم الهوليودي، يريدان الابتعاد لوقت ليس بالقصير عن عالم هوليود، من أجل التركيز مع طفلتها ديزي دوف بلوم.

وكان قد اتضح مؤخرا أن كاتي وبلوم اختارا اسم طفلتهما "ديزى"، منذ عدة أشهر وهو ما ظهر بعدد من الإشارات حيث لم يتوقع أنها إعلان خفي عن مولودة النجمين، ولم يعلم البعض أن "ديزى" هو أحد أنواع الزهور. البريطانية، أنهما باتا يعتزما السفر إلى المملكة المتحدة لتربية ابنتهما هناك، بعدما رزقا بها نهاية الأسبوع الماضى.