بعد وفاته المفاجئة.. معلومات مثيرة لا تعرفها عن إريك موريلو

رنا صلاح الدين - وتم العثور على المنتج والموسيقي الشهير متوفيا في منزله الموجود في ميامي بيتش بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن الظروف الخاصة بسبب وفاته لا تزال غير واضحة في هذا الوقت.

وأكدت أسرة النجم الراحل أنه كان محبوبا جدا من قبل عائلته، وكان لديه الكثير من الحب ليقدمه للعالم كله.

ونستعرض في النقاط الأتية عدد من المعلومات عن المغني الراحيل إيريك موريلو:

1- في مرحلة الطفولة عشق نوعين من الموسيقى وهما الـsalsa والـ merengue.

2- بدء العمل دي جي في سن 11 عاما، حيث كان يحيي حفلات زفاف والحفلات الخاصة بالأصدقاء والعائلة.

3- حصل موريلو على دورة في هندسة الاستوديو في مركز مدينة نيويورك للفنون الإعلامية.

4- اشتهر بأغنية I Like To Move It التي قدمها في مرحلة التسعينات وهزت العالم فور اطلاقها.

5- من أصعب المراحل التى عاشها النجم الراحل كانت شهر أغسطس الماضى، حيث تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسى على امرأة.