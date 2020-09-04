فيروس كورونا: تعليق تصوير "ذا باتمان" وأنباء عن إصابة بطل الفيلم روبرت باتنسون

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توقف تصوير فيلم "ذا باتمان" مرة أخرى، بعد أيام من استئنافه، بسبب إصابة بطل الفيلم روبرت باتنسون بفيروس كورونا، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت الشركة المنتجة وارنر براذرز إن أحد أفراد طاقم الفيلم اضطر للالتزام بالحجر الصحي، دون أن تكشف عن هويته.

وكان التصوير قد بدأ في غلاسكو، لكنه توقف لاحقا مع فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي وباء كورونا.

وقالت متحدثة باسم شركة الإنتاج : "أحد أفراد طاقم الفيلم أصيب بفيروس كورونا وهو في الحجر الصحي حاليا، مما أدى إلى توقف تصوير الفيلم بشكل مؤقت".

وذكرت مجلة "فانيتي فير" أن الممثل البريطاني باتينسون البالغ من العمر 34 عاما قد أصيب بالفيروس بعد بضعة أيام من استئناف تصوير الفيلم بالقرب من لندن، عقب تأخير في عملية التصوير لمدة ستة شهور.

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وكان من المتوقع إطلاق الفيلم في شهر يونيو/حزيران من عام 2021، لكن ذلك أجل إلى شهر أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه.

وفي النسخة الأحدث من الفيلم، التي يخرجها مات ريفز، يسير باتينسون على خطى كريستيان بيل وبين أفليك ومايكل كيتون وجورج كلوني في لعب دور البطل الخارق.

ولم يعلق باتينسون على الأخبار التي انتشرت حول إصابته.

BBC

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