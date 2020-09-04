برنامج "قعدة رجالة" برؤية جديدة بالكامل على OSN

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة OSN، عن إطلاق أول أعمالها الأصلية في المنطقة، المتمثل برؤية مختلفة لبرنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث على OSN ياهلا الأولى وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

وكان البرنامج قد حصد شعبية كبيرة بموسميه السابقين، ولكنه يعود اليوم مع OSN بشكل ومضمون متجددين بالكامل تماشياً مع رؤية OSN لعام 2020 لتقديم محتوى أصيل عالمي ومحلي بمعايير عالمية.

ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر المقبل، مع ثلاثة مضيفين جدد من نخبة نجوم العالم العربي، هم قيس الشيخ نجيب، نيكولا معوض وخالد سليم ، حيث سيسضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية تقليدية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

وكان برنامج "قعدة رجالة" قد سجّل أكثر من 60 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي في موسميه السابقين، ويتم إعداد الموسم الثالث منه لإسعاد جمهور الشبكة في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشبكة الاستراتيجية لتطوير خدماتها بشكل يتناسب مع التغييرات الطارئة على المشهد الترفيهي في المنطقة سواء من ناحية الحاجة لتوفير محتوى محلي يتناغم مع ثقافة المنطقة ويلبي احتياجات جمهورها، أو لناحية توفير حلول مشاهدة مرنة تتلائم مع التطورات التقنية في هذا المجال. وسيكون "قعدة رجالة" الأول من ضمن مجموعة من الأعمال الأصلية التي تعمل الشبكة على إنتاجها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى المزيد من الإنتاجات للأعوام المقبلة.

وبهذه المناسبة، قالت رولا كرم، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمحتوى في OSN: "يغمرنا الحماس لنطلاق الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة الذي تنتجه شبكة OSN، والذي سيحمل أفكاراً جديدة عن الموسمين الماضيين مع مقدمين جدد من مشاهير عالمنا العربي. وسيكون البرنامج الخطوة الأولى ضمن مخطط الشبكة لإطلاق مجموعة من البرامج الجديدة والأصلية خلال العام الجاري. ويرسخ البرنامج المتميز رسالتنا الهادفة إلى توفير محتوى عربي ترفيهي فريد ومتجدد للمشاهدين في المنطقة".