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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم من كواليس برنامجه الجديد "قعدة رجالة" فى موسمه الثالث والان مع تفاصيل الخبر
ونشر "سليم" مجموعة من الصور من كواليس تصويره ابرنامج الجديد بلبنان رفقة كلا من الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.
ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.
وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.
مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن إنتاج شركة سينرجى.
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