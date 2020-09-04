شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم من كواليس برنامجه الجديد "قعدة رجالة" فى موسمه الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم خالد سليم، عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" في موسمه الثالث، يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري على إحدى القنوات الفضائية، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.

ونشر "سليم" مجموعة من الصور من كواليس تصويره ابرنامج الجديد بلبنان رفقة كلا من الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.

ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

Advertisements

وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن إنتاج شركة سينرجى.