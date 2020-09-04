شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يشيد بمسرحية "سيد درويش" بعد مشاهدة العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد الفنان سمير صبرى مسرحية "سيد درويش" بطولة ميدو عادل ولقاء سويدان وأبدى إعجابه بالعمل الغنائى الاستعراضى، مطالبا باستمرار عرضه ليشاهده أكبر نسبة من الجمهور المصرى.

وتوجه صبرى عقب انتهاء العرض وقابل ميدو عادل ولقاء سويدان والتقط معهما صورا تذكارية وتحدث معهما فى تفاصيل العمل وأبدى إعجابه بما يقدمانه من تمثيل وغناء.



ميدو عادل يحيي سمير صبري

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.