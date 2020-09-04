شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن الأفيش الرسمى لدورته العاشرة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن الأفيش الرسمي لدورته الـ10 وهي الدورة التي تعتبر دوره استثنائية من عمر المهرجان، ويظهر تصميم الأفيش رقم 10 والذي يضم علي أشهر أفيشات الأفلام التي سبق وشاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

وفي سياق متصل كشف المهرجان عن اختيار فيلم "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني ليكون فيلم افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، والتي تقام في مدينة مالمو السويدية خلال الفترة 8-13 أكتوبر المقبل.

آدم من من بطولة النجمتين لبني أزابيل ونسرين الراضي، وفيه تظهر امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشر سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.

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العرض العالمي الأول لفيلم آدم كان ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، قبل أن يخوض الفيلم رحلة ناجحة بين المهرجانات الكبرى، نال فيها عدة جوائز من بينها جائزتي التصوير والمونتاج من أيام قرطاج السينمائية، وجائزة النجمة البرونزية من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم المحلية من مهرجان بالم سبرنجز

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسط احتياطات كبيرة، ينفذ فيها المهرجان بشكل صارم كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة السويدية، مع استعانة موسعة بالأنشطة الإلكترونية سواء في أنشطة المهرجان أو في سوق ومنتدى مالمو المخصص لدعم صناع السينما في العالم العربي.