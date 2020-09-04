شكرا لقرائتكم خبر عن صور..”الخليج 365” في فركش "قوت القلوب" بحضور أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى المخرج الكبير مجدى أبو عميرة فجر اليوم الجمعة من تصوير أخر مشاهد أحداث مسلسله الجديد "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وذلك داخل أحد الأبنية بمدينة الإنتاج الإعلامى، بدأ التصوير في الثانية من ظهر أمس الخميس، وأنتهى فى السادسة صباح اليوم الجمعة، في تواجد مؤلف العمل السيناريست محمد الحناوى، لمتابعة حوار المشاهد التي تم تصويرها.

النجمة ماجدة زكى تتوسط المخرج مجدى أبو عميرة والسيناريست محمد الحناوى

وحضر ”الخليج 365”، أخر أيام تصوير المسلسل، وكانت المشاهد عبارة عن مكاتب نيابة وشرطة، وجمعت الفنانون ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وعمرو صحصاح ومارتينا عادل وأحمد عنان وأحمد أبو رية وديانا هشام وهايدى رفعت، وعدد أخر كبير من الفنانين.

مجدى أبو عميرة وماجدة زكى وعمرو صحصاح ومدير التصوير هيثم ناصر ومارتينا عادل

وعلى مدار 16 ساعة متواصلة تمكن المخرج مجدى أبو عميرة من إنهاء أخر مشاهد المسلسل، حيث كثف عدد ساعات التصوير حتى لا تتطلب يوم تصوير أخر، خاصة مع قرب عرض العمل، حيث ستبدأ قناة الحياة في بدء عرض المسلسل غدا السبت.

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فريق عمل مسلسل "قوت القلوب" فى أخر أيام تصوير المسلسل من ممثلين وفنيين وفريق إنتاج المخرج والمؤلف

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

وأعادت قناة الحياة النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة على مدار الأيام الماضية، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدء من غدا السبت القادم 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.