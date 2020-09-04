شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عزيز يطرح أغنيته الجديدة "وإيه العمل" من رباعيات صلاح جاهين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن وجيه عزيز، أغنيته الجديدة "وإيه العمل" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من تطبيقات ومنصات الأغانى الإلكترونية، وهى من ألحانه وتوزيعه الموسيقى، وكلماتها من رباعيات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين.

وتقول كلمات الأغنية: "تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب.. يجى الربيع تطلع زهورك عجب، وأنا ليه يمضى ربيع ويجى ربيع.. ولسه برضك قلبى حتة خشب، كيف شفت قلبى والنبى يا طبيب.. همد ومات ولا سامع له دبيب، قالى لقيته مختنق بالدموع.. ومالوش دوا غير لمسة من ايد حبيب، شاف الطبيب جرحى وصف له الأمل.. وعطانى منه مقام يا دوب ما اندمل، مجروح جديد يا طبيب وجرحى لهيب.. ودواك فرغ منى وإيه العمل، انشد يا قلبى غنوتك للجمال.. وارقص فى صدرى من اليمين للشمال، ماهوش بعيد تفضل لبكره سعيد.. ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال".





يذكر أن وجية عزيز، هو ملحن ومغنى مصرى بدأ مشواره الفنى عام 1988 بعرض مسرحى من تأليف الشاعر فؤاد حداد، وتتميز أعماله بطابع شرقى بسيط حيث تأثر بسيد درويش بجعل منبعها الأول انفعالات وهموم أهل البلد بفئاتهم المختلفة والأخوين رحبانى لأنهم ظلوا فى نظره أصحاب أرقى الكلمات والألحان بين المشاريع الموسيقية العربية، وتتكئ ألحانه دائما على الكلمة، وهو ذو مزاج خاص فيما يتعلق بما يغنيه من أشعار، مفضلا أولئك الذين أسسوا قواميسهم وتيماتهم على حياة وثقافة الشعب المصرى بمختلف فئاته. ويذكر وجيه عزيز بالاسم أن الأفضل عنده من الشعراء المصريين فى كل العصور هو صلاح جاهين، ومن المعاصرين يفضل على سلامة.