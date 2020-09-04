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أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى حفلا موسيقيا بدار الأوبرا غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق، وذلك فى الثامنة مساء غد السبت على مسرح النافورة. 

 

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها سيرينادا لموتسارت، كوشيرتو برفيدو لـ بيتهوفن الى جانب صور من المعرض لـ مودست موسورسكي التى تعد إحدى الأيقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى، حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سانت بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات .

 

يشار إلى أن مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة اعوام ، تميز بثراء الخيال مما ادى الى غزارة انتاجه الفنى كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت اعماله من القوالب والصيغ التقليدية، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان ابرزهم ريمسكى كورساكوف الذي اكمل الكثير منها لتخرج الي النور بعد بضعة أعوام من وفاته فى 1881.

 

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