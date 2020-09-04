شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو ألبوم "أنا بابا" للكابو حميد الشاعرى بعد غياب 14 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، برومو الألبوم الذى يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذى تم إصداره عام 2006، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وبدأ البرومو باستعراض أغانى الشاعرى، التى بدأت فى العقد الأخير من القرن الماضى، منها وين أيامك، نسمة صبا، جنة جنة، عودة "فى سكوت"، عينى، بتحبنى، ثم الختام بأغنية الألبوم الجديدة "أنا بابا".

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وانتهى المطرب حميد الشاعرى من تسجيل ألبومه الجديد بشكل كامل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، الراحل سامح العجمى، تامر حسين، عنتر هلال، محمد البوغة، السيد على، مؤمن سالم، صابر كمال، أحمد حبيب ومحمد البدرى.

ومن الملحنين عزيز الشافعى، الراحل أشرف سالم، رامى جمال، محمد رحيم، عصام كاريكا، عمرو الشاذلى، بلال سرور، مديح محسن، أحمد البرازيلى، أما الموزعين توما، تميم، طارق عبد الجابر، نديم الشاعرى، وسام عبد المنعم، أحمد حسام، إلهامى دهيمة وأمين نبيل.

ويقدم النجم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "أنا بابا"، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".