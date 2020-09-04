شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يعلن دعم كهربا بعد اعتذاره عن أزمته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم المطرب الشعبى سعد الصغير، النجم محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، بعد اعتذاره عما بدر منه خلال أزمته الأخيرة مع القلعة الحمراء، موجها رسالة لكهربا، قائلا: "الاعتذار وقت الغلط يصنع الأبطال"، مطالبا اللاعب الأهلاوى بالمساهمة مع زملائه للتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



سعد وكهربا

ونشر الصغير، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته بالنجم كهربا، صحبها بتعليق: "الاعتذار وقت الغلط يصنع الأبطال والكلام على الغلط فى وقت الغلط مبيطلعش غير من الناس الغلط.. انتظرونا فى أفريقيا".





وكان النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، قدم الاعتذار لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، ولاعبى الفريق والجهاز الفنى، مؤكداً أنه أحد أبناء النادى وتحت أمر إدارة النادى، واعداً بتتويج الفريق ببطولة أفريقيا لإسعاد الجماهير.

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وقال كهربا خلال مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك: "حابب أعتذر لزمايلى واخواتى والشناوى أخويا الكبير، ومتقبل العقوبة وأنا ابن من أبناء النادى، تحت أمره فى أى وقت"، وتابع: "إن شاء الله ربنا يكرم الفريق المباراة المقبلة، ونقدر نفرح الجمهور بالدورى وإفريقيا، ونفرح كل الجمهور لأن أنا واحد من الجمهور".

ومنع النادى الأهلى، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، من التدريات الجماعية كنوع من العقاب الإضافى بعد مشادته مع محمد الشناوى قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض اللاعب اليوم مرانا انفراديا داخل الجيم، ليمثل ذلك استكمال للعقاب الأساسى تغريم كهربا مليون جنيه نظرًا لما بدر منه، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لمحمد الشناوى فى حضور وليد سليمان.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادى وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين، وكشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلى صباح أمس، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر ليدخل هو الأخر فى مشادة قوية مع كهربا.