شكرا لقرائتكم خبر عن لاميتا فرنجية 8 جلسات تصوير فى أسبوع.. على البحر ومع الأناناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية تعيش حالة من الهدوء التام والابتعاد عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملا في مصر.





ومؤخرا سلكت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية اتجاها جديدا وهو الخضوع من الحين والآخر لجلسة تصوير جريئة، لجذب مزيد من المتابعين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاولة جذب الأنظار إليها من قبل صناع السينما والدراما التليفزيونية، حيث نشرت 8 جلسات تصوير خلال أسبوع واحد فقط، وهو عدد مبالغ فيه للغاية مقارنتا بما تسلكه باقى الفنانات، حيث من المعروف أن الفنانات تترك فترة بين جلسة تصوير لأخرى





ففي أولى جلسات التصوير ظهرت "بالمايوه" على البحر، وبعدها حاولت تقليد الفنانة سمية الخشاب بعد خضوعها لجلسة تصوير مع "البرتقال، لتقرر لاميتا فرنجية الخضوع لجلسة تصوير مع "الأناناس"، ثم خضوعها لجلسة تصوير بفستان مكشوف وجرئ مع ارتداءها لغطاء على الرأس "حجاب"، لتواصل جلسات التصوير داخل منزلها في تقليدها للنجمة العالمية مونيكا بيلوتشى وهى ممسكة "مكواه" لتختتم جلسات تصويرها بفساتين مثيرة وجريئة جلسة تلى الأخرى.





يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل عصر الحريم، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".

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وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

وكان أخر الأفلام التي شاركت فيها هو فيلم "عمر وسلمى 3"، بطولة تامر حسنى, مى عز الدين، عزت أبو عوف، نهلة زكى، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد سامى











