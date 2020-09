شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس فتاة جيمس بوند المثالية فى "لا وقت للموت".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة آنا دى أرماس واحدة من أصغر نجمات هوليود اللاتى ينتظرهن مستقبل كبير، حيث تمكنت خلال أعمالها السابقة من خطف الأنظار لموهبتها، ومن المنتظر أن تتمكن من إثبات نفسها أكثر مع عرض فيلم لا وقت للموت آخر جزء فى سلسلة جيمس بوند الذى سيعرض فى شهر نوفمبر المقبل.



انا دى ارماس

دي ارماس وفور طرح أحدث برومو للفيلم، نشر موقع ديلي ميل تقريراً حولها مؤكداً انها فتاة بوند المثالية حيث ظهرت وهي تؤدي حركات أكشن وترتدي فستانا مميزا وهى الصفات التى تتضمنها شخصية بطلات بوند، حيث لابد أن يتمتعن بأنوثة عالية وتأدية حركات الأكشن بتميز وهو ما يظهر في البرومو.



انا دي ارماس

وكانت رصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك بصحبة صديقته آنا دى أرماس فى جولة على دراجته النارية الجديدة، وارتديا خوذات متطابقة فى برينتوود فى كاليفورنيا، وهى الدراجة التى ربما يكون حصل عليها كهدية عيد ميلاده.



انا دي ارماس وحركة اكشن جديدة ضمن الفيلم

وفي سياق متصل أعلن بن أفليك كتابة سيناريو لفيلم "The Big Goodbye" المقتبس عن راوية تحمل نفس الاسم، كما سيخرجه وسيشارك فى إنتاجه مع لورن مايكلز.

والفيلم مقتبس من رواية "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood" للمؤلف سام واسون.

والتقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمى بن أفليك مع صديقته النجمة العالمية آنا دي أرماس، مؤخرًا أثناء تواجدها في شاطئ فينيسيا المتواجد في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، لقضاء عطلتهما الصيفية بعد انتهاء فترة عزلهما الصحى بسبب فيروس كورونا.