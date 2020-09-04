شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لفيلم Amants بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة كيت بلانشيت وهى على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم (Amants) بمهرجان فينيسيا السينمائى فى إيطاليا، حيث إن كيت بلانشت هى رئيسة لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من المهرجان، وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.

وكانت بلانشيت لفتت الأنظار إليها فور وصولها للسجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى لعام 2020 فى إيطاليا وبمجرد وصول بلانشيت البالغة من العمر 51 عاما لمكان الافتتاح، تركزت عليها عدسات المصورين فنالت نصيب الأسد من التصوير بحفل الافتتاح.

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اختارت كيت بلانشيت أن ترتدى بحفل الافتتاح فستانا ذى تصميم مذهل باللون الأسود مغطى بأكمله بالترتر ومزين من الجانبين باللون الأبيض، وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Esteban Cortazar " ، بينما لم تقوم بلانشيت باتباع موضة ارتداء " القناع الواقي " بنفس تصميم الفستان حفاظا علي الاطلالة الانيقة ، بل فضلت الحفاظ علي صحتها بنسبة أكبر وظهرت مرتديه القناع الطبي المتعارف عليه ، ولكي تكمل إطلالتها الأنيقة اختارت بلانشيت ان ترتدى حذاء ذى كعب عالى تصميمه كلاسيكي أكمل رقي إطلالتها.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائى هو واحد من أهم و أشهر مهرجانات السينما فى العالم، وقد انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 77 وتنتهى فى 12 سبتمبر الجاري.