شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يكشف موعد عرض فيلمه "Vanguard" أمام جاكى شان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان المصرى العالمى سيد بدرية أن فيلمه الجديد الذى انتهى من تصويره "Vanguard" أمام النجم العالمى جاكى شان سيعرض يوم 30 سبتمبر الجارى، والذى يتناول موضوع كيفية القضاء على الإرهاب فى العالم، والفيلم يعد أضخم إنتاج عالمى فى الوقت الحالى وتم تصويره فى عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبى والصين والهند .

وكشف بدرية لـ"الخليج 365" عن الشخصية التي يقدمها في العمل قائلا : أقدم شخصية عربي يساعد جاكي شان في القضاء علي مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الشىء الأخير لمحاسب يبحث عن أمل فى القضاء على الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هى الأكثر دموية فى العالم.



سيد بدرية وجاكي شان

مخرج هذا الفيلم يعد من أهم المخرجين في العالم وفي الصين وهو ستانلي تونج الذي اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكي شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005 والفيلم يشارك به الكثير من نجوم الصين المعروفين منهم يانج يانج و ميا موكي وسيعرض أوائل شهر فبراير المقبل .

يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، كما انتهي مؤخرًا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.