شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع فيلم الوحل بعد 23 عاما على طرحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكريات واحد من أبرز الأفلام وهو فيلم "الوحل" التى قامت ببطولتها مع الفنان الراحل نور الشريف ومجموعة من النجوم مثل كمال الشناوي، ورجاء الجداوي، مجدي وهبة، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث قامت بنشر فيديو له من الفيلم الذى تم طرحه عام 1987 في السينمات أى قبل 23 عاما بما يقرب من ربع قرن.

وعلقت على الفيديو بكتابة: "قصة الاديب فتحي أبو الفضل، سيناريو و حوار مصطفى محرم، اخراج على عبد الخالق، اللى ماشافش الفيلم ده لازم يشوفه".

وكانت استرجعت الفنانة نبيلة عبيد منذ يومين ذكرياتها مع فيلم آخر هو "الراقصة والطبال" بعد 36 عامًا من طرحه لأول مرة في دور العرض السينمائي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مشاهد لها من الفيلم الذي أنتج في عام 1984.

وعلقت نبيلة عبيد على مشاهدها في الفيلم قائلة: "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج اشرف فهمي.. بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل أدهم".