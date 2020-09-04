شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية وورشتان فى رابع أيام مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم، اليوم، ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 6 عروض مسرحية وورشتان، حيث تواصل الدكتورة وطفاء حمدى لليوم الثانى ورشة العمل الخاصة بالنقد النسوى، متناولة بالشرح والتحليل نص "سجن النسا" للكاتبة المصرية الراحلة فتحية العسال، وذلك عبر تطبيق زووم، على مدار ساعة ونصف الساعة ابتداء من الثالثة عصرا، وحتي الرابعة والنصف.

بينما تبدأ الدكتورة نيفين علوبة فعاليات ورشة العمل الخاصة بـ"الأداء الصوتي لممثل المسرح" في الثالثة وتستمر حتي السادسة ، بقاعة الرقص بمركز الإبداع، ولاستيعاب مزيد من المتدربين والراغبين في الاستفادة ستكون الورشة متاحة علي شاشة السينما بالمركز ذاته.

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العرض الأرميني"الجوعى" سيكون متاحا لجمهور المهرجان عبر قناته الرسمية علي يوتيوب ضمن عروض قسم "ذاكرة المهرجان" في تمام الرابعة، وهو من إخراج ريبين بابيان.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وضمن منافسات مسابقة "مسرح الحظر" يشاهد جمهور المهرجان عرض "ذكريات مرغمة" للمخرج إيمانويلا كاروكسكي، وهو إنتاج مشترك لدول اليونان، كندا، الأرجنتين، السويد، إنجلترا، فرنسا ومدته 60 دقيقة، و" روتاس2020" وهو أيضا انتاج مشترك لكن لدول البرازيل، سويسرا، فرنسا، المانيا، مصر، الهند، ومدته ثلاثون دقيقة.

بالنسبة لقسم العروض المصورة سيتم تقديم العرض الصيني"أرض لوتشا" للمخرج زهاو ميو بينما يتابع جمهور مسابقة العروض الحية مع لجنة تحكيم المسابقة عرض "الأبرياء" للمخرج حسام قشوة فى تمام السابعة مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.