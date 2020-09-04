شكرا لقرائتكم خبر عن ملف عن الناقد الراحل حسن عطية يثير أزمة فى أروقة المهرجان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الملف الذى قدم فى العدد الأول من نشرة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن الناقد المسرحى الراحل (حسن عطية) أزمة بين بعض المسرحيين المصريين والعرب، إذ تم اختصار مشاركات النقاد بشكل مخل فى عدد النشرة الأول دون توضيح أو رجوع لمسئول الملف الناقد (أحمد خميس) الذى أبدى عدم مسئوليته عن ما حدث كما أوضح لليوم السابع وأعلن ذلك أيضا عبر صفحته الخاصة على فيس بوك موضحا أنه فوجئ بالموقف مثله مثل المشاركين فى الملف.

وأضاف الناقد أحمد خميس لليوم السابع قائلا: أعتذر لكل الأصدقاء الأعزاء الكتاب والنقاد الذين شاركونى ملف المغفور له أستاذي الدكتور حسن عطية حيث فوجئت مثلكم تماما باختصار إدارة نشرة المهرجان التجريبى لموضوعاتكم وعدم نزول احد المشاركات المهمة دون الرجوع لى ودون الإشارة لسبب ذلك وفقط أرجو تقبل اعتذارى حيث إننى وقبل كل شىء مقدر تماما لكل منكم واحترم مشاركتكم القيمة وأعرف ما الذى يمثله ذلك الاختصار المخل فى المادة المنشورة .

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من ناحية أخرى أعلن الدكتور (حاتم حافظ) رئيس تحرير نشرة المهرجان أنه سوف يصدر غدا فى نشرة المهرجان بيان لتوضيح ملابسات ما حدث في الملف .