شكرا لقرائتكم خبر عن ويك إند النجوم.. ريهام عبد الغفور مع السعدنى وميس حمدان تتألق على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عدد كبير من نجوم الفن إجازة الصيف وتوقف معظم الأعمال الفنية لقضاء أوقات الفراغ على شاطئ البحر، حيث يتواجد عدد كبير منهم بالساحل الشمالى والجونة، ويشاركون الصور والفيديوهات مع متابعيهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وشاركت النجمة ريهام عبد الغفور صورة لها مع صديقها النجم أحمد السعدنى عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق "أهداف الصداقة"، كما شاركت الفنان شريف رمزي الجمهور بصورة له على شاطئ البحر مؤكدا أنه سيفتقد أجواء الصيف كثيرا، فيما نشرت الفنانة ميس حمدان مجموعة صور لها علي البحر، معلقة عليها: "جمعة سعيدة".



ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني



شريف رمزي



ميس حمدان

أما الفنانة فيفي عبده شاركت متابعيها بصورة علي البحر عبر "إنستجرام"، معلقة عليها :" ‏يا صباح الفل بالساحل الشمالي بحبك اوى"، كما شاركت الفنانة لقاء الخميسى جمهورها بصورة لها بإطلالة بالأسود نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

Advertisements



فيفي عبده



لقاء الخميسى

فيما ظهرت النجمة داليا البحيري على شاطئ البحر مع الفنان أحمد فريد وأحد أصدقائهما، وكذلك شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها، صورة جديدة أثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مبهجة بالأصفر من أمام البحر والتقطت لها الصورة صديقتها ميساء مغربى.



داليا البحيري واحمد فريد



دنيا سمير غانم

كما شاركت الفنانة دوللي شاهين جمهورها بصور وهي ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، فيما نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها بصحبة والدتها علي شاطئ البحر، خلال قضاء إجازتها الصيفية.



دوللي شاهين