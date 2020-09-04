شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خسائر صناع فيلم بات مان بعد إصابة البطل روبرت باتينسون بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة كبرى وجهتها إصابة روبرت باتينسون بفيروس كورونا إلى صناع فيلم باتمان الجديد، وذلك بعدما تقرر توقف التصوير من قبل شركة وارنر بروز مؤخراً خوفاً من انتشار الفيروس، إلا أن الشركة يبدو أنها عجلت من رأيها بعد ساعات من تسريح العمال إلى بيوتهم لمدة أسبوعين حيث طالبت كل من لم يختلط مع باتينسون خلال الفترة الماضية بالعودة إلى موقع التصوير، حتى يتمكن المخرج من تعويض الخسائر الناجمة عن توقف التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي يقوم بتصوير مشاهد أخري بدون بطله حسب موقع الديلي ميل الذى أضاف أيضاً أن توقف التصوير سيكلف الشركة خسائر تقدر بـ 5 ملايين جنيه إسترليني.



باتينسون

ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن النجم العالمى روبرت باتينسون أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ما جعل شركة "وارنر براذرز" تقرر وقف تصوير أحدث أفلام "باتمان".

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وأظهرت نتائج تحليل اختبار كورونا للفنان روبرت باتينسون، إيجابيته للفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع "variety".

وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، الخميس، تعليق تصوير أحدث أفلام "باتمان"، بسبب إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب بالفيروس التاجي، لكن متحدث باسم الشركة قال إن الشخص المصاب تم عزله حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

وفي وقت سابق، قال النجم روبرت باتينسون إن جون ديفيد واشنطن، النجم المشارك في فيلم "تينيت"، ساعده في الحصول على الشكل المناسب لـ "باتمان"، ومن جانب آخر يتاح فيلم "تينيت" لأول مرة فى الخارج فى أكثر من 70 دولة بدءً من 26 أغسطس، تليها مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر قبل عطلة عيد العمال الطويلة حسبما، أكد موقع ‏hollywoodreporte.