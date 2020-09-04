شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم يخرج احتفالية يوم المسرح المصرى ضمن فعاليات التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، غدا السبت، على خشبة المسرح القومى بالعتبة فى الثامنة مساء احتفالية خاصة ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة د.علاء عبد العزيز سليمان، وتتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبد المنعم الذى قال "نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصرى، وأتمنى أن يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويا".

وعن العرض المقدم فى الاحتفالية ذكر عبد المنعم أنه مجموعة من اللمحات التى تمر مرورا سريعا على تاريخ المسرح المصرى العظيم، كتبه د.مصطفى سليم، ديكور محمود صبرى، موسيقى وألحان كريم عرفة، بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد على وفارس .

وتتضمن الاحتفالية أيضا تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمى الخولى، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعى، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدى طلبة، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحى، مصمم الديكور حسين العزبى، المخرج حسين محمود، وتكريم خاص لاسم الراحل د.على الراعى والاحتفالية يشرف عليها المخرج إسلام إمام المدير التنفيذى للمهرجان مخصصة لاستعادة زخم "يوم المسرح المصرى" الموافق 5 سبتمبر من كل عام.