شكرا لقرائتكم خبر عن أحرجهم بموهبته وعلمهم احترام الضيف.. قصة كرامة المليجى بإسبانيا فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل موقف تعرض له الفنان الكبير محمود المليجى فى إسبانيا، وكيف أعطى الأجانب درساً فى احترام الضيف بعد أن بهرهم بموهبته.





وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تعد وتقدم برنامج حكايات زينب، أن الفنان محمود المليجى سافر فى الخمسينات لإسبانيا للمشاركة فى فيلم عالمى شاركت فى إنتاجه الفنانة والمنتجة مارى كوينى، وأصابه الغضب بسبب المعاملة التى قوبل بها هناك من جانب فريق العمل بالفيلم.

وكشف البرنامج عن مقال كتبه المليجى عام 1956 يحكى فيه تفاصيل هذا الموقف، وكيف تعامل مع فريق العمل بعدما تعرض لعدد من الضغوط والمعاملة التى رأى فيها إهانة لكرامته وموهبته، وكيف تعامل مع هذه المواقف بكرامة وكبرياء وأجبر الفنانين الأجانب والمخرج الإسبانى على احترامه وعلمهم كيفية معاملة الضيف.

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يذاع برنامج حكايات زينب الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365 ويكشف البرنامج ما لا يعرفه الجمهور عن نجوم الزمن الجميل من مواقف وأسرار وحكايات، وذلك من خلال مصادر موثقة سواء كانت حوارات مع أسر وأبناء هؤلاء النجوم أو من خلال المذكرات والمقالات التى كتبوها بأنفسهم، أو الحوارات التى أدلوا بها لوسائل الإعلام.